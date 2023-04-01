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Проклятие: Посвящение Проклятие: Посвящение
Киноафиша Фильмы Проклятие: Посвящение Отзывы о фильме «Проклятие: Посвящение»
Consecration Проклятие: Посвящение 2023 / Великобритания / США
4.8 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Проклятие: Посвящение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Главная героиня фильма, офтальмолог Грейс, которую играет Джена Мэлоун (Джоанна Мэйсон во франшизе «Голодные игры»), всю свою жизнь пытается освободиться от груза детских травм и забыть о той страшной ночи, когда отец на ее глазах убил мать. Однако у талантливой и чуткой девушки с несправедливо тяжелым прошлым как будто нет шанса на то, чтобы быть счастливой. Грейс, всю себя отдающая работе и ведущая тихую, хоть и затворническую жизнь, узнает о самоубийстве горячо любимого брата, и…

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User 1 апреля 2023, 16:21
Оценка
Полная фигня, чуть не уснули.
1 апреля 2023, 16:21 Ответить
Киноафиша.инфо 1 апреля 2023, 17:13
в ответ на сообщение User от 1 апреля 2023, 16:21
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился, но спасибо, что поделились мнением🙌🏻
1 апреля 2023, 17:13 Ответить
stepan.piskunov2000 6 апреля 2023, 08:37
Оценка
Спасибо за этот фильм, теперь я знаю как бороться с бессонницей
6 апреля 2023, 08:37 Ответить
untunenartem 22 апреля 2023, 23:37
Оценка
Фильм уровня - бесконечность
22 апреля 2023, 23:37 Ответить
untunenartem 22 апреля 2023, 23:48
Оценка
Не советую вообще
22 апреля 2023, 23:48 Ответить
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