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Главная героиня фильма, офтальмолог Грейс, которую играет Джена Мэлоун (Джоанна Мэйсон во франшизе «Голодные игры»), всю свою жизнь пытается освободиться от груза детских травм и забыть о той страшной ночи, когда отец на ее глазах убил мать. Однако у талантливой и чуткой девушки с несправедливо тяжелым прошлым как будто нет шанса на то, чтобы быть счастливой. Грейс, всю себя отдающая работе и ведущая тихую, хоть и затворническую жизнь, узнает о самоубийстве горячо любимого брата, и…