Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Медведева VS Медведева" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Филипп Траум Филипп Траум
Киноафиша Фильмы Филипп Траум Филипп Траум, 1990: актеры и роли
Filipp Traum Филипп Траум 1990 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Филипп Траум, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Масленников Igor Maslennikov
В ролях
Филипп Козлов Filipp Kozlov Габриэль Воробьев Дмитрий Суворов Дмитрий Суворов Дмитрий Мамонтов Dmitri Mamontov Евгений Весник Yevgeny Vesnik
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Моя ужасная сестра 2
Моя ужасная сестра 2
2023, Россия, комедия
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Супермозг
Супермозг
2023, ЮАР, боевик, приключения, анимация
Папаша в бегах
Папаша в бегах
2023, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Related video
Поступила в МГУ в 14 лет: какие испытания выпали на долю советской Тепляковой
После фильма о Петре I на карьере поставили крест: почему в США отменили Высоцкого
Саше уже 6 лет: Малахов впервые вывел на публику тайного сына
Губы на пол-лица и странные брови: кокетка из «Ералаша» стала другим человеком (фото)
Находится в больнице: пришли неутешительные вести об Ахеджаковой
Россияне выбрали самую красивую стюардессу: именно про такую и пел Пресняков
Будущая императрица Екатерина: детское фото Александровой произвело фурор в Сети
Лучшая роль: почему Евстигнеев сначала отказывался сниматься в «Собачьем сердце»
Постсоветский «Великолепный век»: этот сериал про Хюррем не уступает турецкому
Оле и Яло завидовали все в СССР: судьбы обеих оказались крайне трагичными
Ест 6 раз в день и худеет: королева турецких сериалов раскрыла секрет стройности
Зря считали тихоней: стюардессы неспроста побаиваются Николаева, когда видят его на борту
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше