Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 10" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рыбка Лилли Рыбка Лилли
Киноафиша Фильмы Рыбка Лилли Рыбка Лилли, 2017: актеры и роли
Lilly the Little Fish Рыбка Лилли 2017 / Болгария
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Рыбка Лилли, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Яссен Григоров Yassen Grigorov
В ролях
Dimitar Ivanov Dimitar Ivanov Красимира Демирова Krasimira Demirova Добрин Досев Dobrin Dosev Елена Кабасакалова Elena Kabasakalova Татьяна Лолова Tatyana Lolova
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Ёлки 10
Ёлки 10
2023, Россия, комедия
Мальчик и птица
Мальчик и птица
2023, Япония, анимация, аниме
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Наполеон
Наполеон
2023, США, боевик, биография, драма
Кентервильское привидение
Кентервильское привидение
2022, Канада / Великобритания, анимация, комедия
Related video
Вовсе не шедевр: эти странности испортили фильм «Сердца трех»
В СССР скрывали особый статус Румянцевой: когда выяснилось, было уже слишком поздно
Лицо на пол-экрана, прическа простушки: как выглядела Фатеева до того, как стать секс-символом
Эти советские книги незаслуженно забыты: по одной из них даже сняли фильм с Баталовым
Ей 15 лет, ему — 33: между Настенькой и Иваном в «Морозко» все было по-настоящему
Ничем не отличался от других: в молодости Абдулова секс-символом не назовешь
Советский Том Сойер вызывает презрение у мужчин и жалость у женщин: вот как он выглядит
Абдулов все понимал: дочь Алферовой всю жизнь называла отцом чужого дядю
Жена была уверена, что изменял: с кем голубоглазый Коренев пропадал на съемках «Человека-амфибии»
Женился на дворянке со связями: почему никто не завидовал этому советскому актеру
«Прости меня, народ»: Талызина спустила Пугачеву с небес на землю
Жуть какая: этот советский актер с точностью предсказал свою смерть
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше