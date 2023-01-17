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Разбой
Отзывы о фильме «Разбой»
Razboy
Разбой
2023 / Киргизия
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8.1
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 5.8
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User
17 января 2023, 02:16
Оценка
Билеты где можна преобрестить в москве ?
17 января 2023, 02:16
0
0
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medetbekovroxa
18 января 2023, 16:25
а когда выйдет этот фильм?
18 января 2023, 16:25
0
0
Ответить
Улжан Казкен
20 января 2023, 14:08
Скорее бы🥹 уже
20 января 2023, 14:08
0
0
Ответить
User
27 января 2023, 05:08
Оценка
Можно билет сколько р
27 января 2023, 05:08
0
0
Ответить
okenaeva61
28 января 2023, 19:05
Оценка
мы очень ждем этот фильм в кинотеатрах Москвы или онлайн
28 января 2023, 19:05
0
0
Ответить
Alinur Narynbaev
30 января 2023, 17:49
Оценка
В Питере где можно посмотреть?
30 января 2023, 17:49
0
0
Ответить
Тансулуу Колдошова
2 февраля 2023, 19:17
Оценка
Только что посмотрели в Казахстане с русской озвучкой. Очень понравился фильм 🥰 Спасибо всей команде за такую работу 🤍🇰🇬🫶🏼
2 февраля 2023, 19:17
0
0
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Аiza Bai
5 февраля 2023, 13:55
Оценка
Жакшы кино болуптур,
5 февраля 2023, 13:55
0
0
Ответить
Роза солода
16 февраля 2023, 16:57
В каком кинотеатре идёт этот фильм
16 февраля 2023, 16:57
0
0
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User
11 апреля 2023, 21:18
Оценка
Очен крутой фильм
11 апреля 2023, 21:18
0
0
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Sanzharbek Dosov
3 мая 2023, 10:23
Оценка
А где можно купить билет
3 мая 2023, 10:23
0
0
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Киноафиша.инфо
3 мая 2023, 11:42
в ответ на сообщение
Sanzharbek Dosov от 3 мая 2023, 10:23
Добрый день! Приобрести билеты вы можете на нашем сайте или в приложении😊
3 мая 2023, 11:42
0
0
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Shahruh Risaliev
18 мая 2023, 10:43
Добрый день! когда появится в интернете?
18 мая 2023, 10:43
0
0
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kutmank2004
25 мая 2023, 13:01
Оценка
Хороший фильм для тупых слепых больных людей
25 мая 2023, 13:01
0
0
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Киноафиша.инфо
25 мая 2023, 16:51
в ответ на сообщение
kutmank2004 от 25 мая 2023, 13:01
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо за отзыв!
25 мая 2023, 16:51
0
0
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Руслан Кандаралив
9 июня 2023, 17:59
Оценка
Супер озум барамынго
9 июня 2023, 17:59
0
0
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Сергей Осипов
9 июля 2023, 14:58
Оценка
Такая лажа, если честно. Так все наиграно. ЧУШЬ!!!
9 июля 2023, 14:58
0
0
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Киноафиша.инфо
9 июля 2023, 19:05
в ответ на сообщение
Сергей Осипов от 9 июля 2023, 14:58
Добрый день! Спасибо за отзыв!
9 июля 2023, 19:05
0
0
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Магзым Жидикулов
13 июля 2023, 01:10
Оценка
Спасибо большое! Отличный фильм!
Побольше бы таких фильмов в Российские кинотеатры! Кыргызстан молодцы!!!
13 июля 2023, 01:10
0
0
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Киноафиша.инфо
13 июля 2023, 11:59
в ответ на сообщение
Магзым Жидикулов от 13 июля 2023, 01:10
Добрый день! Спасибо за отзыв!
13 июля 2023, 11:59
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Побольше бы таких фильмов в Российские кинотеатры! Кыргызстан молодцы!!!
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