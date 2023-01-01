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Алголь
Алголь, 1920: актеры и роли
Algol - Tragödie der Macht
Алголь
1920 / Германия
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Алголь, 1920: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ганс Веркмейстер
Hans Werckmeister
В ролях
Эмиль Яннингс
Emil Jannings
Йон Готтовт
John Gottowt
Ганс Адалберт Шлеттов
Hans Adalbert Schlettow
Ганна Ральф
Hanna Ralph
В прокате
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