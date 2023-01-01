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Эль Матарид
Киноафиша Фильмы Эль Матарид Эль Матарид, 2022: актеры и роли
El Matareed Эль Матарид 2022 / Египет
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Эль Матарид, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Яссер Сами Yasser Samy
В ролях
Ахмед Хатем Ahmed Hatem Тара Эмад Tara Emad Эйад Нассар Eyad Nassar Махмуд Эль-Беззави Mahmoud El-Bizzawy Махмуд Эллиси Mahmoud Ellisy
По щучьему велению
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