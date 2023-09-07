Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Нейросеть
Отзывы о фильме «Нейросеть»
#No_Filter
Нейросеть
2022 / Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
4.7
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
Билеты от 200 ₽
Билеты от 200 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Отзывы о фильме «Нейросеть»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
sapozhnikov11021989
7 сентября 2023, 20:37
Оценка
Худше ужасти а я не видел в кино, даже палёные астралы отдыхали по сравнению с этим фильмом! 1 из 10! Никак иначе! Я плевался
7 сентября 2023, 20:37
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
8 сентября 2023, 11:47
в ответ на сообщение
sapozhnikov11021989 от 7 сентября 2023, 20:37
Добрый день! Спасибо за отзыв!
8 сентября 2023, 11:47
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Мег 2: Бездна
27 комментариев
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
1 комментарий
Комната чудес
7 комментариев
Оппенгеймер
19 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
137 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Гнев материнский
Отзывы
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Отзывы
2022, США, ужасы
Телекинез
Отзывы
2023, Россия, триллер
Related video
Астрологи вычислили самые агрессивные знаки Зодиака: их всего 3
Жидкая бородка, стальные мышцы: неземной красоты сын Хворостовского испортил внешность
Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)
Запах отвратительный: это популярное советское блюдо сейчас никто не рискнет готовить
Из гадкого утенка в лебедя: преображение дочери Жади из «Клона» поражает (фото)
Как вино — с годами только лучше: физрук из «Ранеток» стал настоящим мачо
Памятник и пророчество: на могиле Шатунова появилась рвущая душу на части надпись
«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров
Этого никогда не забудет: Шуфутинский отличился в день свадьбы внука
Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли
Сына родила молодая учительница: семью Астахова потрясла новость о пополнении
Потерял все волосы неспроста: Малахов действительно серьезно болен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail