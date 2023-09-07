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Нейросеть Нейросеть
Киноафиша Фильмы Нейросеть Отзывы о фильме «Нейросеть»
#No_Filter Нейросеть 2022 / Бельгия / Франция
4.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Нейросеть»

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sapozhnikov11021989 7 сентября 2023, 20:37
Оценка
Худше ужасти а я не видел в кино, даже палёные астралы отдыхали по сравнению с этим фильмом! 1 из 10! Никак иначе! Я плевался
7 сентября 2023, 20:37 Ответить
Киноафиша.инфо 8 сентября 2023, 11:47
в ответ на сообщение sapozhnikov11021989 от 7 сентября 2023, 20:37
Добрый день! Спасибо за отзыв!
8 сентября 2023, 11:47 Ответить
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