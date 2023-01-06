Sevda Mecburi Istikamet, 2023

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Обязательное использование в любви
, 2023
Sevda Mecburi Istikamet
Турция / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.6
В ролях
Кубилай Ака
Jön Selim
Селин Шекерджи
Suna
Элиф Джерен Баликчи
Sevda Basaran
Шебнем Сонмез
Сельчук Йонтем
Selim Erensoylu
Нергис Озтюрк
Гюнай Каракаоглу
Fatos
Севда Актолга
Сельчук Борак
Хильми Джем Интепе
Genco
Сценарист
Чаган Ырмак
Композитор
Теоман
,
Safa Hendem
,
Ahmet Kalabay
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
6 января 2023
Дата выхода
19 января 2023
Азербайджан
12+
2 февраля 2023
ОАЭ
18TC
6 января 2023
Турция
Сборы в мире
$332 371
Производство
Orchestra Content
Другие названия
Sevda: Mecburi Istikamet, Sevda Mecburi Istikamet
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
11
голосов
5.9
IMDb
Обновлено 11 июня 2024
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