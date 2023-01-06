Sevda Mecburi Istikamet, 2023

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Постер фильма Обязательное использование в любви
6.6
Киноафиша Фильмы Обязательное использование в любви
6.6

Обязательное использование в любви

, 2023
Sevda Mecburi Istikamet
Турция / драма / 18+
Постер фильма Обязательное использование в любви
6.6

В ролях

Кубилай Ака
Jön Selim
Селин Шекерджи
Селин Шекерджи
Suna
Элиф Джерен Баликчи
Sevda Basaran
Шебнем Сонмез
Шебнем Сонмез
Сельчук Йонтем
Selim Erensoylu
Нергис Озтюрк
Гюнай Каракаоглу
Fatos
Севда Актолга
Сельчук Борак
Хильми Джем Интепе
Genco
Сценарист Чаган Ырмак
Композитор Теоман, Safa Hendem, Ahmet Kalabay
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 6 января 2023
Дата выхода
19 января 2023 Азербайджан 12+
2 февраля 2023 ОАЭ 18TC
6 января 2023 Турция
Сборы в мире $332 371
Производство Orchestra Content
Другие названия
Sevda: Mecburi Istikamet, Sevda Mecburi Istikamet

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

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