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Постер фильма Убийство Кеннета Чемберлена
7.0
Киноафиша Фильмы Убийство Кеннета Чемберлена
7.0

Убийство Кеннета Чемберлена

, 2019
The Killing of Kenneth Chamberlain
США / драма, триллер / 18+
Постер фильма Убийство Кеннета Чемберлена
7.0

О фильме

19 ноября 2011 года в 5 часов 22 минуты утра Кеннет Чемберлен во время сна случайно нажал тревожную кнопку на своём медицинском датчике. На место немедленно прибыла полиция. Никакой угрозы жизни и здоровью не было, но к 7 часам утра Чемберлен был уже мёртв.

В ролях

Фрэнки Фэйзон
Фрэнки Фэйзон
Kenneth Chamberlain Sr.
Бен Мартен
Officer Jackson
Энрико Натале
Officer Rossi
Томас Эдсон МакЭлрой
Sergeant Flannigan
Ларойс Хокинс
Ларойс Хокинс
Kenneth Chamberlain Jr.
Steve O'Connell
Sergeant Parks
Angela Peel
Tonyia Greenhill
Christopher R Ellis
Officer Talbot
Аника Нони Роуз
Аника Нони Роуз
Candace Wade
Antonio Polk
Officer Evans
Режиссер Дэвид Миделл
Сценарист Дэвид Миделл
Композитор Garrett Beelow, King Luck
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 9 мая 2022
Премьера в мире 20 июня 2020
Дата выхода
6 октября 2022 Южная Корея 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Redbird Entertainment,, Marginal Mediaworks, Revelations Entertainment
Другие названия
The Killing of Kenneth Chamberlain, El asesinato de Kenneth Chamberlain, L'Assassinat de Kenneth Chamberlain, O Assassinato de Kenneth Chamberlain, Śmierć Kennetha Chamberlaina, Вбивство Кеннета Чемберлена, Убийство Кеннета Чемберлена, キリング・オブ・ケネス・チェンバレン

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 27 декабря 2022

Отзывы о фильме

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