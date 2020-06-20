19 ноября 2011 года в 5 часов 22 минуты утра Кеннет Чемберлен во время сна случайно нажал тревожную кнопку на своём медицинском датчике. На место немедленно прибыла полиция. Никакой угрозы жизни и здоровью не было, но к 7 часам утра Чемберлен был уже мёртв.
ПроизводствоRedbird Entertainment,, Marginal Mediaworks, Revelations Entertainment
Другие названия
The Killing of Kenneth Chamberlain, El asesinato de Kenneth Chamberlain, L'Assassinat de Kenneth Chamberlain, O Assassinato de Kenneth Chamberlain, Śmierć Kennetha Chamberlaina, Вбивство Кеннета Чемберлена, Убийство Кеннета Чемберлена, キリング・オブ・ケネス・チェンバレン
Рейтинг фильма
7.0
Оцените10 голосов
7.1IMDb
Обновлено 27 декабря 2022
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Убийство Кеннета Чемберлена - смотреть в онлайн-кинотеатре