Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Брат 3"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Садовник
Садовник, 1987: актеры и роли
Sadovnik
Садовник
1987 / СССР
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Садовник, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Бутурлин
Viktor Buturlin
В ролях
Олег Борисов
Лев Борисов
Виктор Бычков
Нина Усатова
Вадим Лобанов
Vadim Lobanov
В прокате
Премьеры
Онлайн
Легенда о самбо
Отзывы
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Моя ужасная сестра 2
Отзывы
2023, Россия, комедия
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Папаша в бегах
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Супермозг
Отзывы
2023, ЮАР, боевик, приключения, анимация
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Related video
Считали гадким утенком: как в детстве выглядела одна из самых красивых женщин мира
Уголовник и лесоруб: вот кто в СССР стал главным Дедом Морозом и получал огромные гонорары
Словно не от Кончаловского родила: сын Высоцкой растет копией Михалкова (фото)
Какая милая девушка: Жанна Агузарова до славы была другим человеком (фото)
«Два сапога пара»: Королевой сочувствуют из-за происходящего с ее сыном
Унижал, не подбирая выражений: что творилось между главными звездами фильма «Весна на Заречной улице»
Главный советский Винни-Пух едва не оказался за решеткой: сейчас в это сложно поверить
Уходили из дома, готовили для домового: так Новый год справляли только на Кавказе
Как у старухи: вид ног Волочковой без фотошопа вызывает отвращение
С этими словами ДиКаприо о России согласится каждый
Дочь цыганского барона и известная певица: Лорак скрывала правду еще об одной наследнице
«Плоская грудь, узкие бедра»: наложницы из китайского гарема очень странно выглядели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить