Шутите?, 1971

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Комедийный киноальманах, состоящий из трех новелл:
«Иначе мы пропали» — о том, как изобретательным школьникам наскучили школьные занятия и, чтобы их сократить, они придумали способ давать звонок в удобное для них время.
«Вандербуль бежит за горизонт» — снятая по одоименной повести Радия Погодина история неординарного мальчика, отец которого владеет двадцатью «мертвыми» языками. Мальчик, желая как-то выделиться в среде своих сверстников, создает всевозможные нездоровые ситуации.
«Шутите?» — о колхозной жизни двух студентов консерватории, приехавших в деревню записывать частушки.
|31 декабря 1971
|СССР