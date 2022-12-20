Шутите?, 1971

Комедийный киноальманах, состоящий из трех новелл:

«Иначе мы пропали» — о том, как изобретательным школьникам наскучили школьные занятия и, чтобы их сократить, они придумали способ давать звонок в удобное для них время.

«Вандербуль бежит за горизонт» — снятая по одоименной повести Радия Погодина история неординарного мальчика, отец которого владеет двадцатью «мертвыми» языками. Мальчик, желая как-то выделиться в среде своих сверстников, создает всевозможные нездоровые ситуации.

«Шутите?» — о колхозной жизни двух студентов консерватории, приехавших в деревню записывать частушки.