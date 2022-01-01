Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новая игрушка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шутите?
Киноафиша Фильмы Шутите?
Shutite?

Шутите?, 1971

1971 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Комедийный киноальманах, состоящий из трех новелл:

«Иначе мы пропали» — о том, как изобретательным школьникам наскучили школьные занятия и, чтобы их сократить, они придумали способ давать звонок в удобное для них время.

«Вандербуль бежит за горизонт» — снятая по одоименной повести Радия Погодина история неординарного мальчика, отец которого владеет двадцатью «мертвыми» языками. Мальчик, желая как-то выделиться в среде своих сверстников, создает всевозможные нездоровые ситуации.

«Шутите?» — о колхозной жизни двух студентов консерватории, приехавших в деревню записывать частушки.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1971
Режиссер
Николай Кошелев
В ролях
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Валерий Рыжаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шутите? 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Шутите? смотреть онлайн

Смотреть
онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Приключения Тедди
Приключения Тедди
2022, Норвегия, семейный
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Приложение киноафиши