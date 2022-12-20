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Постер фильма Шутите?
6.6
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6.6

Шутите?

, 1971
Shutite?
СССР / комедия, драма / 18+
Постер фильма Шутите?
6.6

О фильме

Комедийный киноальманах, состоящий из трех новелл:

«Иначе мы пропали» — о том, как изобретательным школьникам наскучили школьные занятия и, чтобы их сократить, они придумали способ давать звонок в удобное для них время.

«Вандербуль бежит за горизонт» — снятая по одоименной повести Радия Погодина история неординарного мальчика, отец которого владеет двадцатью «мертвыми» языками. Мальчик, желая как-то выделиться в среде своих сверстников, создает всевозможные нездоровые ситуации.

«Шутите?» — о колхозной жизни двух студентов консерватории, приехавших в деревню записывать частушки.

В ролях

Михаил Кононов
Михаил Кононов
(segment "Shutite?")
Валерий Рыжаков
Валерий Рыжаков
(segment "Shutite?")
Vyacheslav Burmistrov
(segment "Shutite?")
Валентина Ковель
(segment "Shutite?")
Петр Шелохонов
Chairman (Segment Shutite?)
Yevgeny Utkin
(segment "Inache my propali")
Evgeniy Sushkov
(segment "Inache my propali")
Vyacheslav Chernyayev
(segment "Inache my propali")
Лев Лемке
(segment "Inache my propali")
Виктор Сергачев
(segment "Inache my propali")
Режиссер Николай Кошелев, Валентин Морозов, Игорь Шешуков
Сценарист Valeri Chechunov, Николай Кошелев, Валентин Морозов, Погодин, Радий Петрович
Композитор Мартынов, Николай Авксентьевич, Надежда Симонян, Irina Volkova
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 31 декабря 1971
Дата выхода
31 декабря 1971 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Shutite?, Шутите?

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 декабря 2022

Отзывы о фильме

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