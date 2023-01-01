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МУЛЬТ в кино. Выпуск №151: Первый в новом году
МУЛЬТ в кино. Выпуск №151: Первый в новом году, 2022
2022 / Россия
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
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Жанр:
анимация
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Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2022
Возраст
0+
Прокатчик
МВК
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «МУЛЬТ в кино. Выпуск №151: Первый в новом году»?
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