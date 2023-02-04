Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате " В поисках снежного барса"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Метки тьмы
Отзывы о фильме «Метки тьмы»
A Savannah Haunting
Метки тьмы
2021 / США
Трейлер
4.7
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Метки тьмы»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Франческа Хагемейстер
4 февраля 2023, 13:10
Оценка
Сегодня собираюсь смотреть этот фильм в кино! Надеюсь, что понравится!
4 февраля 2023, 13:10
0
0
Ответить
User
5 февраля 2023, 12:48
Оценка
Пришли на ужастик, а по факту комедия…🥴
5 февраля 2023, 12:48
0
0
Ответить
User
5 февраля 2023, 15:47
Оценка
ну как?
5 февраля 2023, 15:47
0
0
Ответить
omnom12321
7 февраля 2023, 09:08
Оценка
Пустая трата денег. Из 18+ (в моем представлении для ужастика должна быть кровь, жесть, мясо, скримеры итд) была только обнажённая грудь около 2х минут экранного времени. Всё. Видимо, для всего остального не хватило бюджета, а рейтинг надо было как-то оправдать.
7 февраля 2023, 09:08
0
0
Ответить
gvontash
8 февраля 2023, 12:39
в ответ на сообщение
omnom12321 от 7 февраля 2023, 09:08
Отзыв пишут после просмотра а не ДО)
8 февраля 2023, 12:39
0
0
Ответить
gvontash
8 февраля 2023, 12:39
в ответ на сообщение
gvontash от 8 февраля 2023, 12:39
Ой это не вам
8 февраля 2023, 12:39
0
0
Ответить
gvontash
8 февраля 2023, 12:40
в ответ на сообщение
Франческа Хагемейстер от 4 февраля 2023, 13:10
Отзыв пишут после просмотра а не ДО)
8 февраля 2023, 12:40
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Больше, чем люди
4 комментария
Останься
2 комментария
Проклятие. Дом с прислугой 2
1 комментарий
Восставшая из ада
5 комментариев
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
11 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
23 комментария
Никто
22 комментария
Треугольник печали
14 комментариев
(Не)идеальные роботы
2 комментария
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
40 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Назад к динозаврам
Написать отзыв
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Турбозавры. Привет, Сирена!
Отзывы
2023, Россия, анимация
Больше, чем люди
Отзывы
2023, США, фантастика, триллер
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Related video
Такое не простили бы и Кобзону: Бузова избавилась от подарков фанатов
Девочка-далматинец, над которой издевались с самого детства, выросла, и теперь ей завидуют (фото)
Изменял, предавал, но возвращался: Панкратов-Черный всю жизнь любит эту красавицу (фото)
Помните блондинку-победительницу «Последнего героя»? Раньше ей сочувствовали, а теперь завидуют
Ей было 18, ему — 36: раскрыты пикантные детали связи Абдулова с известной актрисой
Что за буржуйские штучки? Этот ляп в кинохите «Три плюс два» перестали замечать
Максим Фадеев назвал условие возвращения на «Голос. Дети»: выполнить невозможно
Дочь Заворотнюк слила в Сеть фото подросшей малышки: смотреть без умиления невозможно
Роль увели у Миронова из-под носа: обомлеете, кто проснулся знаменитым вместо него
Шурик бы точно влюбился: ахнете, увидев губастую версию Варлей из «Кавказской пленницы»
Похудел и поседел: что творится с мужем Орбакайте, которого она прячет
Седовласая старушка: Игнат из «"Тигров" на льду» изменился так, что не узнать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail