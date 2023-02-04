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Метки тьмы Метки тьмы
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A Savannah Haunting Метки тьмы 2021 / США
4.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Метки тьмы»

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Франческа Хагемейстер 4 февраля 2023, 13:10
Оценка
Сегодня собираюсь смотреть этот фильм в кино! Надеюсь, что понравится!
4 февраля 2023, 13:10 Ответить
User 5 февраля 2023, 12:48
Оценка
Пришли на ужастик, а по факту комедия…🥴
5 февраля 2023, 12:48 Ответить
User 5 февраля 2023, 15:47
Оценка
ну как?
5 февраля 2023, 15:47 Ответить
omnom12321 7 февраля 2023, 09:08
Оценка
Пустая трата денег. Из 18+ (в моем представлении для ужастика должна быть кровь, жесть, мясо, скримеры итд) была только обнажённая грудь около 2х минут экранного времени. Всё. Видимо, для всего остального не хватило бюджета, а рейтинг надо было как-то оправдать.
7 февраля 2023, 09:08 Ответить
gvontash 8 февраля 2023, 12:39
в ответ на сообщение omnom12321 от 7 февраля 2023, 09:08
Отзыв пишут после просмотра а не ДО)
8 февраля 2023, 12:39 Ответить
gvontash 8 февраля 2023, 12:39
в ответ на сообщение gvontash от 8 февраля 2023, 12:39
Ой это не вам
8 февраля 2023, 12:39 Ответить
gvontash 8 февраля 2023, 12:40
в ответ на сообщение Франческа Хагемейстер от 4 февраля 2023, 13:10
Отзыв пишут после просмотра а не ДО)
8 февраля 2023, 12:40 Ответить
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