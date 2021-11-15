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Эскадрилья изгоев
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Rogue Squadron

Эскадрилья изгоев,

США
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Режиссер
Пэтти Дженкинс
Пэтти Дженкинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эскадрилья изгоев 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Производство новых «Звездных войн» отложено из-за разногласий между Lucasfilm и Пэтти Дженкинс Постановщица «Чудо-женщины» может покинуть режиссерское кресло из-за чрезмерного студийного контроля.
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15 ноября 2021 16:10
Пэтти Дженкинс утверждает, что ее «Звездные войны» откроют «новую эру» в рамках франшизы Постановщица также призналась, что работа над фильмом вызывает нервное напряжение.
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30 июня 2021 14:02
Стало известно, кто напишет сценарий для «Звездных войн» Пэтти Дженкинс Работа над текстом космического блокбастера уже в самом разгаре.
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28 июня 2021 11:34
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