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Студия Lucasfilm остановила работу над «Звездными войнами» Кевина Файги и Пэтти Дженкинс

9 марта 2023 10:11
Студия Lucasfilm остановила работу над «Звездными войнами» Кевина Файги и Пэтти Дженкинс

В то же время компания продолжает разработку двух картин по культовой вселенной от оскароносных режиссеров.

По информации Variety, студия Lucasfilm приостановила работу над двумя фильмами в рамказ «Звездных войн».

Первый из замороженных проектов носит название Rogue Squadron («Разбойная эскадрилья»). Его разработкой руководила создательница дилогии «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс. Фильм был анонсирован еще в декабре 2020 года, но в сентябре 2022 года Disney удалила картину из своего календаря запланированных релизов. Инсайдеры также сообщают, что лента более не находится в активном производстве. Сама Дженкинс в декабре прошлого года заявила, что она все еще работает над Rogue Squadron, но не знает, увидит ли фильм когда-нибудь свет или нет.

Второй замороженный проект не имеет официального названия. Его производством должен был руководить глава Marvel Studios Кевин Файги. В последний раз новости о данном фильме появлялись в мае 2022 года, когда Майкл Уолдрон («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия») объявил в интервью для Variety, что пишет сценарий «Звездных войн» Файги:

«Мне нравится иметь возможность поработать над картиной, которая не является сиквелом или чем-то подобным».

Пять месяцев спустя Файги нанял Уолдрона для написания сценария «Мстителей: Секретные войны», премьера которых намечена на 2026 год. В целом в настоящий момент Marvel Studios разрабатывает 20 проектов, и ожидается, что в будущем это число будет только расти. Возможно, именно занятость студии помешала Файги выпустить свой фильм по «Звездным войнам».

Согласно тем же источникам, Lucasfilm также хочет вернуть к работе над франшизой Райана Джонсона («Звездные войны: Последние джедаи»), но из-за загруженности при производстве детективных фильмов «Достать ножи» и сериала «Покерфейс» режиссер пока не может возглавить подобный проект. Кроме того, в настоящее время в разработке все еще находятся две картины по «Звездным войнам» от оскароносных Тайки Вайтити («Кролик Джоджо») и Шармин Обаид («Девушка в реке: Цена прощения»).

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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