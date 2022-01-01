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Рождественское мороженое
Christmas a la Mode
Рождественское мороженое, 2019
2019 / США
6.4
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10
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Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
мелодрама
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О фильме
Эмили необходимо чудо, чтобы спасти семейное хозяйство и наследие отца.
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6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2019
Режиссер
Джон Стимпсон
В ролях
Кэти Леклерк
Райан Купер
Дженнифер Эллис
Кэти Харум
Том Кемп
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