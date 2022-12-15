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Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
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Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, 2022

2022 / Турция
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Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 15 декабря 2022
Режиссер
Нурулла Енихан
В ролях
Ekinsu Karaata
Фатих Озкуль
Эндер Йигит
Ezel Kalkan
Ойкю Кылычаслан
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 1 постер
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