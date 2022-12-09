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Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
4.4
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
, 2022
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
Турция / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.4
В ролях
Ekinsu Karaata
Zehra
Фатих Озкуль
Kerim
Эндер Йигит
Nasreddin Hoca
Ezel Kalkan
Elif
Ойкю Кылычаслан
Ayse
Дениз Салман
Tolga
Уфук Юксель
Cem
Режиссер
Нурулла Енихан
Сценарист
Ayse Banu Basarici
Композитор
Burak Çambel
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
9 декабря 2022
Дата выхода
15 декабря 2022
Азербайджан
0+
15 декабря 2022
Германия
0
9 декабря 2022
Турция
Сборы в мире
$1 002 675
Производство
Siyahmarti Animation Studios
Другие названия
Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
Еще
Рейтинг мультфильма
4.4
Оцените
13
голосов
5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 10 декабря 2022
Отзывы о мультфильме
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