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Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, 2022
2022 / Турция
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Жанр:
анимация
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Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
15 декабря 2022
Режиссер
Нурулла Енихан
В ролях
Ekinsu Karaata
Фатих Озкуль
Эндер Йигит
Ezel Kalkan
Ойкю Кылычаслан
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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