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Постер мультфильма Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
4.4
Киноафиша Фильмы Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
4.4

Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

, 2022
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
Турция / анимация / 18+
Постер мультфильма Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
4.4

В ролях

Ekinsu Karaata
Zehra
Фатих Озкуль
Kerim
Эндер Йигит
Nasreddin Hoca
Ezel Kalkan
Elif
Ойкю Кылычаслан
Ayse
Дениз Салман
Tolga
Уфук Юксель
Cem
Режиссер Нурулла Енихан
Сценарист Ayse Banu Basarici
Композитор Burak Çambel
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 декабря 2022
Дата выхода
15 декабря 2022 Азербайджан 0+
15 декабря 2022 Германия 0
9 декабря 2022 Турция
Сборы в мире $1 002 675
Производство Siyahmarti Animation Studios
Другие названия
Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

Рейтинг мультфильма

4.4
Оцените 13 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 10 декабря 2022

Отзывы о мультфильме

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