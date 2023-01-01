Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бугимен. Начало легенды"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, 2022: актеры и роли
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu
2022 / Турция
4.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, 2022: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Нурулла Енихан
Nurullah Yenihan
В ролях
Ekinsu Karaata
Ekinsu Karaata
Фатих Озкуль
Fatih Özkul
Эндер Йигит
Ender Yigit
Ezel Kalkan
Ezel Kalkan
Ойкю Кылычаслан
Öykü Kiliçaslan
Дениз Салман
Deniz Salman
Уфук Юксель
Ufuk Yüksel
В прокате
Премьеры
Онлайн
Легенда о самбо
Отзывы
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папаша в бегах
Написать отзыв
2023, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Супермозг
Отзывы
2023, ЮАР, боевик, приключения, анимация
Астрал. Сомния
Отзывы
2022, США, ужасы
Моя ужасная сестра 2
Отзывы
2023, Россия, комедия
Related video
Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров
«Худший фильм всех времен и народов»: премьера этой советской ленты обернулась скандалом
После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру
В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы
Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать
Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей
Эти вещи не понравятся Дракону: что запрещено надевать на празднование Нового года
Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»
Брыльска отказалась целовать Яковлева на съемках «Иронии судьбы»: дело в изъяне актера
Жизнь изменится к лучшему: полнолуние в конце ноября будет на руку 5 знакам зодиака
Будет делать паспорт: Муцениеце заговорила об отъезде из России
Есть реальный прототип: мало кто догадывался, с кого Милляр срисовал свою Бабу-Ягу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить