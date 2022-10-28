Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
8.1
Киноафиша
Фильмы
Махапуруш
8.1
Махапуруш
, 2022
Mahapurush
Непал / семейный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.1
В ролях
Хари Банша Ачарья
Рабиндра Сингх Бания
Анджана Бараили
Арун Чхетри
Гаури Малла
Prem Pandey
Side actor
Rajaram Poudyal
Kedar Shrestha
Play Director
Madan Krishna Shrestha
Режиссер
Прадип Бхаттараи
Сценарист
Прадип Бхаттараи
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Непал
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
28 октября 2022
Дата выхода
28 октября 2022
Непал
28 марта 2024
ОАЭ
TBC
Сборы в мире
$6 047
Производство
Kendra Motion Pictures I
Другие названия
Mahapurush
Еще
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
Обновлено 8 декабря 2022
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Засыпаю солью гвоздику – и проблем не знаю: крутой лайфхак решит сразу 2 проблемы в доме
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить