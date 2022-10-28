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Постер фильма Махапуруш
8.1
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8.1

Махапуруш

, 2022
Mahapurush
Непал / семейный / 18+
Постер фильма Махапуруш
8.1

В ролях

Хари Банша Ачарья
Рабиндра Сингх Бания
Анджана Бараили
Арун Чхетри
Гаури Малла
Prem Pandey
Side actor
Rajaram Poudyal
Kedar Shrestha
Play Director
Madan Krishna Shrestha
Режиссер Прадип Бхаттараи
Сценарист Прадип Бхаттараи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Непал
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 28 октября 2022
Дата выхода
28 октября 2022 Непал
28 марта 2024 ОАЭ TBC
Сборы в мире $6 047
Производство Kendra Motion Pictures I
Другие названия
Mahapurush

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 8 декабря 2022

Отзывы о фильме

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