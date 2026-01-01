Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Americanization of Emily
1 poster
Kinoafisha Films The Americanization of Emily

The Americanization of Emily

The Americanization of Emily 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

American sailor Charlie Madison falls for a pretty Englishwoman while trying to avoid a senseless and dangerous D-Day mission concocted by a deranged admiral.
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1964
World premiere 27 October 1964
Release date
1 January 1965 Brazil e 10
6 November 1981 Portugal e 10
27 October 1964 USA NR
Budget $2,700,000
Production Filmways Pictures
Also known as
The Americanization of Emily, Nunca comprarás mi amor, Nur für Offiziere, La americanización de Emily, Americanizarea lui Emily, Amerikaniseringen av Emily, Amerikanizace Emilky, Amerykanizacja Emily, Amerykański romans Emily, Amrikaei shodan-e Emily, Du kan ikke købe min kærlighed, Emily, Herói Precisa-se, Imeres polemou kai erotos, Krig och feg eller Förste man på Omaha beach, Les jeux de l'amour et de la guerre, Não Podes Comprar Meu Amor, Sodassa ja rakkaudessa, Szerelmi partraszállás, Tempo di guerra, tempo d'amore, Американизация Эмили, Американизацията на Емили, 丁副官, 卑怯者の勲章
Director
Arthur Hiller
Cast
James Garner
James Garner
Julie Andrews
Julie Andrews
Melvyn Douglas
Melvyn Douglas
James Coburn
James Coburn
Cast and Crew
Similar films for The Americanization of Emily
Hawaii 6.6
Hawaii (1966)
Oscar Wilde 6.9
Oscar Wilde (1960)
Rose Marie 6.7
Rose Marie (1936)

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Lt. Cmdr. Charles E. Madison You American-haters bore me to tears, Ms. Barham. I've dealt with Europeans all my life. I know all about us parvenus from the States who come over here and race around your old cathedral towns with our cameras and Coca-Cola bottles... Brawl in your pubs, paw at your women, and act like we own the world. We overtip, we talk too loud, we think we can buy anything with a Hershey bar. I've had Germans and Italians tell me how politically ingenuous we are, and perhaps so. But we haven't managed a Hitler or a Mussolini yet. I've had Frenchmen call me a savage because I only took half an hour for lunch. Hell, Ms. Barham, the only reason the French take two hours for lunch is because the service in their restaurants is lousy. The most tedious lot are you British. We crass Americans didn't introduce war into your little island. This war, Ms. Barham to which we Americans are so insensitive, is the result of 2,000 years of European greed, barbarism, superstition, and stupidity. Don't blame it on our Coca-Cola bottles. Europe was a going brothel long before we came to town.
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more