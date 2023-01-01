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Приключения Паддингтона Приключения Паддингтона
Киноафиша Фильмы Приключения Паддингтона Приключения Паддингтона, 2022: актеры и роли
The Adventures of Paddington Приключения Паддингтона 2022 / Великобритания / США
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Приключения Паддингтона, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Дрю Chris Drew Адам Шоу Adam Shaw
В ролях
Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Морвенна Бэнкс Morwenna Banks Даррен Бойд Даррен Бойд Darren Boyd Филлис Логан Филлис Логан Phyllis Logan Рис Шерсмит Рис Шерсмит Reece Shearsmith
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