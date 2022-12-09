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Постер фильма Вадх
8.1
Вадх - Трейлер
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8.1

Вадх

, 2022
Vadh
Индия / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Вадх
8.1
Вадх - Трейлер
Вадх  Трейлер

О фильме

История пожилой супружеской пары, которая была довольна своей обыденной жизнью среднего класса, пока их сын не решил поехать учиться в США.

В ролях

Манав Видж
Shakti Singh
Санджай Мишра
Shambhunath Mishra
Нина Гупта
Manju Mishra
Дивакар Кумар
Diwakar Mishra
Саурабх Сачдева
Prajapati Pandey
Джаспал Сингх Сандху
Rathore Dada
Sumit Gulati
Brijesh Kumar Bittu
Ananya Singh
Naina
Santosh Yagnik
Rickshaw Puller
Sachin Bhoir
Atta Chakki Owner
Режиссер Джаспал Сингх Сандху, Раджив Барнуол
Сценарист Раджив Барнуол, Джаспал Сингх Сандху, Raj Verma
Композитор Gurcharan Singh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 декабря 2022
Премьера в мире 9 декабря 2022
Дата выхода
9 декабря 2022 Индия
Бюджет 40 000 000 INR
Сборы в мире $13 276
Производство J Studio, J Studio, LUV Films
Другие названия
Vadh, Гвалиор, Gwalior

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 8 декабря 2022

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Вадх - Трейлер
Вадх Трейлер
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