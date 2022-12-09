В ролях
Санджай Мишра
Shambhunath Mishra
Дивакар Кумар
Diwakar Mishra
Саурабх Сачдева
Prajapati Pandey
Джаспал Сингх Сандху
Rathore Dada
Sumit Gulati
Brijesh Kumar Bittu
Santosh Yagnik
Rickshaw Puller
Sachin Bhoir
Atta Chakki Owner
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Джаспал Сингх Сандху, Раджив Барнуол
Сценарист
Раджив Барнуол, Джаспал Сингх Сандху, Raj Verma
Композитор
Gurcharan Singh
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
9 декабря 2022
Премьера в мире
9 декабря 2022
Бюджет
40 000 000 INR
Сборы в мире
$13 276
Производство
J Studio, J Studio, LUV Films
Другие названия
Vadh, Гвалиор, Gwalior