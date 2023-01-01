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MET Opera: Лоэнгрин MET Opera: Лоэнгрин
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The Metropolitan Opera: Lohengrin MET Opera: Лоэнгрин 2023 / США
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MET Opera: Лоэнгрин, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Жирар Франсуа Жирар François Girard
В ролях
Пётр Бечала Piotr Beczala Тамара Уилсон Tamara Wilson Кристин Гёрке Christine Goerke Евгений Никитин Evgeny Nikitin Гюнтер Гройссбек Günther Groissböck
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