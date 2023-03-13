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MET Opera: Лоэнгрин
The Metropolitan Opera: Lohengrin
MET Opera: Лоэнгрин, 2023
2023 / США
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Жанр:
музыка
опера
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Продолжительность
4 часа 55 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
13 марта 2023
Режиссер
Франсуа Жирар
В ролях
Пётр Бечала
Тамара Уилсон
Кристин Гёрке
Евгений Никитин
Гюнтер Гройссбек
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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