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7.1
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Фильмы
Рождество божьих коровок
7.1
Рождество божьих коровок
, 2001
Lepatriinude jõulud
Эстония / анимация, семейный / 18+
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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7.1
В ролях
Андеро Эрмел
Tim
Ану Ламп
Mia
Лембит Ульфсак
Goga
Пеэтер Оя
Salvatore
Марко Матвере
Pedro
Элина Райнольд
Ян Уусполд
Jussi
Маргус Табор
Father
Гармен Табор
Mother
Йоханн Ульфсак
Кальё Кийск
Imanuel
Режиссер
Янно Пылдма
,
Хейки Эрнитс
Сценарист
Янно Пылдма
,
Хейки Эрнитс
,
Андрус Кивиряхк
,
Калев Тамм
Композитор
Свен Грюнберг
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Эстония
Продолжительность
54 минуты
Год выпуска
2001
Премьера в мире
29 ноября 2001
Дата выхода
7 декабря 2006
Германия
6 ноября 2007
Нидерланды
AL
29 ноября 2001
Эстония
Бюджет
1 000 000 EEK
Производство
Eesti Joonisfilm
Другие названия
Lepatriinude jõulud, A katicabogarak karácsonya, Ladybirds' Christmas, Le Noël des coccinelles, Різдво сонечок, Рождество божьих коровок, Kerst bij de Lieveheersbeestjes
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 24 ноября 2022
Отзывы о мультфильме
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