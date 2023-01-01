Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бездетная деревня
Киноафиша Фильмы Бездетная деревня Бездетная деревня, 2022: актеры и роли
A Childless Village Бездетная деревня 2022 / Иран
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Бездетная деревня, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Реза Джамали Reza Jamali
В ролях
Хамдолла Салими Hamdollah Salimi Бехруз Аллахвердизаде Behrouz Allahverdizadeh Марьям Момен Maryam Momen Сефат Ахари Sefat Ahari
Легенда о самбо
Легенда о самбо
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Моя ужасная сестра 2
Моя ужасная сестра 2
2023, Россия, комедия
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Волк в овечьей шкуре: неожиданная правда о темном прошлом Новосельцева вас удивит
Аз есмь царь: эти русские фамилии могли носить только те, у кого в роду не было крепостных
Сказка о курочке Рябе доводила детей до ужаса: вот в чем ее истинный смысл
«Видел один раз»: Лепс публично признал внебрачного сына
Русские обнаружили главную несостыковку в сериале «Клон»: присмотритесь к лицу Иветти
Без свеклы, сметаны и сала: рецепт старорусского борща никого не оставит равнодушным
Артемьева из «Сватов» покоряет гостей этим горячим: затмевает мясо по-французски
Иностранка сыграла лучше русской: краше этой Наташи Ростовой сложно представить
Это лакомство на Руси обожали взрослые и дети: сейчас люди не знают, что такое медовый хлеб
Главный ляп «Семнадцати мгновений весны» связан с радистами и Штирлицем: вот как они прокололись
Иностранцы в восторге от сына главного бабника из «Ментов»: взял лучшее от отца
Удар по репутации: россияне опешат, узнав, как Маликов поплатился за назойливую рекламу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше