Бездетная деревня, 2022

Жанр: комедия драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 1 час 21 минута Год выпуска 2022 Режиссер Реза Джамали В ролях Хамдолла Салими Бехруз Аллахвердизаде Марьям Момен Сефат Ахари Все актеры и съемочная группа 1 постер

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