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Бездетная деревня
7.0
Бездетная деревня
, 2022
A Childless Village
Иран / комедия, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.0
В ролях
Хамдолла Салими
Бехруз Аллахвердизаде
Марьям Момен
Doctor
Сефат Ахари
Naser Mohebi
Velayat Khoobdel
Режиссер
Реза Джамали
Сценарист
Реза Джамали
,
Салман Аббаси
Композитор
Али Магази
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Иран
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2022
Премьера в мире
20 ноября 2022
Другие названия
A Childless Village, Lastetu küla, Sonsooz, Sonsuz
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 20 ноября 2022
Отзывы о фильме
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