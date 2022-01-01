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Бездетная деревня
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A Childless Village

Бездетная деревня, 2022

2022 / Иран
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Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Режиссер
Реза Джамали
В ролях
Хамдолла Салими
Бехруз Аллахвердизаде
Марьям Момен
Сефат Ахари
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бездетная деревня 1 постер
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