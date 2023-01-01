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Суперсвинка спасает будущее
Суперсвинка спасает будущее, 2022: актеры и роли
Supermarsu 2
Суперсвинка спасает будущее
2022 / Финляндия
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Суперсвинка спасает будущее, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юна Тена
В ролях
Санни Пелтониеми
Sanni Peltoniemi
Лукас Тимпери
Lucas Timperi
Люмо Леви
Lumo Levy
Кайус Остерман
Kaius Österman
Эсси Хеллен
Essi Hellén
Ээро Ритала
Микко Пенттиля
Mikko Penttilä
Яни Карвинен
Jani Karvinen
Петтери Пенниля
Petteri Pennilä
Томми Корпела
Tommi Korpela
Кари Хиеталахти
Kari Hietalahti
Микко Тойсси
Mikko Töyssy
Элле Аалто-Сетяля
Elle Aalto-Setälä
Ниилу Айрас
Niilo Airas
Тони Айрас
Toni Airas
Элеа Ализад
Elea Alizad
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