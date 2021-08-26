Суперсвинка спасает будущее, 2022

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о выходе в прокат 6.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 26 августа 2021 Режиссер Юна Тена В ролях Санни Пелтониеми Лукас Тимпери Люмо Леви Кайус Остерман Эсси Хеллен Все актеры и съемочная группа 1 постер

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