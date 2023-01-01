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Спарта Спарта
Киноафиша Фильмы Спарта Спарта, 2022: актеры и роли
Sparta Спарта 2022 / Австрия / Франция / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Спарта, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ульрих Зайдль Ульрих Зайдль Ulrich Seidl
В ролях
Георг Фридрих Георг Фридрих Georg Friedrich Флорентина Елена Поп Florentina Elena Pop Ганс-Михаэл Реберг Мариус Игнат Marius Ignat Октавиан-Николае Косис Octavian-Nicolae Cocis
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