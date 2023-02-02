Советское молоко, 2023

Жанр: драма исторический Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 2 февраля 2023 Режиссер Инара Колмане В ролях Майя Довейка Элина Васка Рута Кронберга Индра Брике Юрис Лиснерс Все актеры и съемочная группа 1 постер

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