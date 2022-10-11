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7.2
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Хороший человек
7.2
Хороший человек
, 2022
The Good Person
Израиль / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
7.2
В ролях
Лия Барнетт
Alma
Ури Готлиб
Shai
Рэми Хьюбергер
Uzi silver
Моран Розенблатт
Sharon
Yael Tal
Nili Tserruya
Liron Barnas
Tom Chodorov
Avi Golomb
Moshe Naor
Режиссер
Эйтан Аннер
Сценарист
Эйтан Аннер
,
Итай Акирав
Композитор
Йонатан Бар Гиора
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Израиль
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
11 октября 2022
Бюджет
€220 000
Производство
Film Harbor
Другие названия
The Good Person, Ha'Nefesh Ha'Tova, Hea inimene
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Рейтинг фильма
7.2
Оцените
15
голосов
7.4
IMDb
Обновлено 17 ноября 2022
Отзывы о фильме
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