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Фильмография
Моран Розенблатт
Moran Rosenblatt
Киноафиша
Персоны
Моран Розенблатт
Моран Розенблатт
Moran Rosenblatt
Дата рождения
14 сентября 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Тель-Авив, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Моран Розенблатт
Родилась 14 сентября 1985 года. Тель-Авив, Израиль.
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