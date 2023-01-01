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Лис
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Der Fuchs
Лис
2022 / Германия / Австрия
7.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Лучший из миров
драма
2017, Германия / Австрия
7.0
В прокате
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