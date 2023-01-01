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Привет, Барыш Акарсу
Привет, Барыш Акарсу, 2022: актеры и роли
Baris Akarsu Merhaba
Привет, Барыш Акарсу
2022 / Турция
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Привет, Барыш Акарсу, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мерт Дикмен
Mert Dikmen
В ролях
Эбру Ниль Айдын
Ebru Nil Aydın
Шафак Пекдемир
Safak Pekdemir
Исмаил Эге Шашмаз
Ismail Ege Sasmaz
Аслыхан Капаншахин
Aslıhan Kapanşahin
Хусейн Авни Даньял
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