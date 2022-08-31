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Постер фильма Валерия выходит замуж
7.0
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7.0

Валерия выходит замуж

, 2022
Valeria Mithatenet
Израиль, Украина / драма / 18+
Постер фильма Валерия выходит замуж
7.0

О фильме

Украинка Кристина уже несколько лет живет в Израиле. Замужество с израильтянином Майклом, с которым она познакомилась через сайт знакомств, кажется удачным: она работает в салоне красоты и даже выучила иврит. Вместе с мужем они планируют перевезти в Израиль по этой же схеме, познакомив ее с израильским женихом, младшую сестру Кристины Валерию.

В ролях

Дарья Творонович
Дарья Творонович
Valeria
Лена Фрайфельд
Christina
Avraham Shalom Levi
Eitan
Яаков Зада Даниель
Michael
Viktoria Kozak
Katia
Hilla Sarjon
Eti
Vitali Voskoboinkov
Режиссер Michal Vinik
Сценарист Michal Vinik, Ayelet Kait, Володимир Яценко
Композитор Дафна Кинан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль / Украина
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 31 августа 2022
Дата выхода
25 мая 2023 Германия
4 мая 2023 Греция
22 марта 2023 Израиль All
16 марта 2023 Литва N13
Производство ForeFilms, Lama Films, Lama Productions
Другие названия
Valeria Mithatenet, Valeria Is Getting Married, Il matrimonio di Valeria, Valeria Evleniyor, Valeria läheb mehele, Valeria se mărită, Valeria viene a casarse, Valeria wychodzi za mąż, Η Βαλέρια παντρεύεται, Валерия се омъжва, Валерія виходить заміж, 瓦莱里娅要结婚了

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

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