Украинка Кристина уже несколько лет живет в Израиле. Замужество с израильтянином Майклом, с которым она познакомилась через сайт знакомств, кажется удачным: она работает в салоне красоты и даже выучила иврит. Вместе с мужем они планируют перевезти в Израиль по этой же схеме, познакомив ее с израильским женихом, младшую сестру Кристины Валерию.
ПроизводствоForeFilms, Lama Films, Lama Productions
Другие названия
Valeria Mithatenet, Valeria Is Getting Married, Il matrimonio di Valeria, Valeria Evleniyor, Valeria läheb mehele, Valeria se mărită, Valeria viene a casarse, Valeria wychodzi za mąż, Η Βαλέρια παντρεύεται, Валерия се омъжва, Валерія виходить заміж, 瓦莱里娅要结婚了
Рейтинг фильма
7.0
Оцените10 голосов
6.8IMDb
Обновлено 26 августа 2024
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