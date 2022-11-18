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7.7
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Амусия
7.7
Амусия
, 2022
Amusia
Италия / мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.7
В ролях
Карлотта Гамба
Livia
Джампьеро Де Консилио
Lucio
Фанни Ардан
Маурицио Ломбарди
Ferdinando Bonazza
Адриано Кьярамида
Fulvio Calderoni
Zio Ernesto
Анна Рита Дель Пиано
Esmeralda
Rita Reggiani
Miranda Bullo
Adelmo Macchioni
Alain Casomai
Antonino Anzaldi
Pescatore
Gianfranco Boattini
Uomo Brizzolato
Режиссер
Marescotti Ruspoli
Сценарист
Marescotti Ruspoli
,
Lorenzo Fiuzzi
,
Бардо Тарантелли
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2022
Премьера в мире
18 ноября 2022
Дата выхода
27 апреля 2023
Италия
Производство
UMI Films
Другие названия
Amusia, Amuusia, 阿穆夏
Еще
Рейтинг фильма
7.7
Оцените
12
голосов
6.8
IMDb
Обновлено 12 ноября 2022
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