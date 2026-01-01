Меню
Киноафиша Фильмы Иа Награды и номинации фильма Иа

Награды и номинации фильма Иа 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Приз жюри
Победитель
Лучший композитор
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
