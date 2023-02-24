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По замерзшему снегу, на котором остались следы лап, бредет одинокий охотник с ружьем. Вдруг откуда ни возьмись на мужчину одним прыжком нападает огромный зверь. Раздается выстрел. Эпидемия звериного бешенства уже стремительно распространяется, и одного укуса достаточно, чтобы убить человека. А значит, эту зону уже пора закрывать на карантин. Именно в это время в тайгу приезжают бывший бизнесмен Игорь (Алексей Серебряков) с сыном-наркоманом Вовкой. Из-за финансовых махинаций первого…