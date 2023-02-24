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Бешенство Бешенство
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Бешенство 2023 / Россия
8.7 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Бешенство»

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По замерзшему снегу, на котором остались следы лап, бредет одинокий охотник с ружьем. Вдруг откуда ни возьмись на мужчину одним прыжком нападает огромный зверь. Раздается выстрел. Эпидемия звериного бешенства уже стремительно распространяется, и одного укуса достаточно, чтобы убить человека. А значит, эту зону уже пора закрывать на карантин.  Именно в это время в тайгу приезжают бывший бизнесмен Игорь (Алексей Серебряков) с сыном-наркоманом Вовкой. Из-за финансовых махинаций первого…

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tyeru 24 февраля 2023, 10:55
Оценка
Начали за здравие...
Начало фильма обнадёживает увидеть неплохой триллер: зима, тайга, мгла, воют волки, метель.
Небольшое поселение в тайге, где появились волки,но не простые, а с вирусом,и очень злые...
Отец привозит сына наркома в эту глушь,что бы помочь ему слезть с иглы.
Насколько хорошо играл наркомана актер сложно мне сказать,но эмоции он вызывает и сочувствие и ненависть.
А дальше, вместо заявленного триллера, начался фильм про взаимоотношения отцов и детей. А волки они так,фоном бегают и людей грызут.
Пересказывать сюжет не буду, но если режиссер хотел снять триллер,так и надо было снимать триллер. Сюжет очень нелогичный, даже взять сам конец фильма. Ну если в начале все говорят что надо объявлять карантин, так как волки бешеные, то что в конце фильма?
Прошел год, купающийся наркоман в море, радуется жизни, а сам сюжет с волками чем закончился? их всех перебил отец с сыном наркоманом?Забыли о чем фильм снимали?
24 февраля 2023, 10:55 Ответить
Александр ФедоровичКрузенштерн 24 февраля 2023, 11:11
Оценка
Сценарий мог быть и лучше. В целом есть какое то пересечение сюжета с фильмом ,,Холоп'' и заява авторов сего кино на то,что типа дети так называемых новых русских не безнадежны...Позвольте уж нам о том судить,уважаемые...Только вчера такой хам создал на дороге аварийную обстановку,играя в пятнашки на городской дороге,откровенно и многократно превысив скорость...разумеется на дорогой машине...Это не люди...( окружающих они людьми не считают и сумели вызвать к себе у народа аналогичные чувства )...Перевоспитывать их - Как по мне ,то - Горбатого могила исправит...Воспитывать можно лет до 12...потом,в целом,поздняк метаться...Ну да все это лирика,а если вернуться к фильму,то ...Отличные спецэффекты,как по мне,то на 5 баллов из 5 и очень посредственный сценарий в целом...Посмотреть можно,но если оставить за рамками историю попытки перевоспитания наркоши-нувориша...его сомнительным папашей,который проворовался ( что типично для этой публики ) и ждет ареста...Возвращаясь к сюжету...я не хочу сказать что все,у кого сегодня в РФ есть деньги,это быдло..не все...но таких не мало и из песни слов не выкинуть...Деньги это не дурно,но человеком надо быть,а не свиньей с деньгами...Надеюсь меня правильно поняли...Желаю здравствовать...
24 февраля 2023, 11:11 Ответить
Pavel.Rashchupkin 26 февраля 2023, 17:39
Оценка
Хорошая актерская игра! Фильм на 4-ку,смотреть можно.
26 февраля 2023, 17:39 Ответить
irinamalieva426 4 марта 2023, 09:38
Оценка
Классный фильм
4 марта 2023, 09:38 Ответить
olgakraeva 4 марта 2023, 22:48
Оценка
Это 2 часа кайфа. Адреналин. Драйв. Энергетика. Жизнь. Здесь и сейчас. Вот прямо тут. За первым рядом. На широком экране. И я как зритель тоже проживаю с экранными героями все эти два часа экранного времени. И я переживаю. И нервничаю. И кожей ощущаю вот этот животный страх в звенящей морозной тишине. И слышу этот тихий шорох - да, это они, мурашки, они бегут по моей спине.
Классные, великолепные съёмки с квадрокоптера. Алтай, тайга, суровая правда жизни. Вот он, мир перевернулся. И режиссёр вложил совсем не переносное значение в эту картинку того самого перевернутого с ног на голову фильма.
Волки, медведь, мороз, наркоманство, взаимоотношения отец-сын. Сила. Правда. Любовь. Мощь. Харизма. Вот эти несколько слов, которые я хочу произнести после фильма.
Прекрасная музыка. Она тянет на полноценное самостоятельное существование. Сопровождает весь фильм. Ни одной лишней ноты. Продумано, со вкусом.
Со мной произошёл затык в одной сцене - волки напали на друга главного героя. А тот не бросился спасать. И даже не бросился спасаться сам. Его затык (я не могу его себе объяснить) привёл в затык меня. Чё происходит? Себе, любимой, не смогла это объяснить... Ну, наверное, бешенство, это если одним словом.
Вообще герой Серебрякова свое бешенство переживает стоически. Одни диалоги между сыном и отцом чего стоят. Это шедеврально. Фразы типа \"Такие тебе мерещатся? \" это когда мультяшные звери по экрану скачат. Или, на вопрос, \"Что тебе показать\", сын отвечает \"Твои похороны\"... Каждый диалог тянет на глубокую печаль. Как спасти сына...? И у меня нет ответа. Но эту боль бессилия я тоже ощущаю кожей. И душой. Как и он.
Ну, что не сцена, то хочется сказать \"Вот это поворот\"... Вот каждая сцена новый ход сюжета, раскручивающийся по спирали. И закручивающийся. Вотпвот порвёт.
Качественный фильм. Я люблю такие фильмы. Они про нас. Нет ничего кукольного в нем. И картинного.
Мужское кино. Да, я девочка. Но такое кино я люблю.
4 марта 2023, 22:48 Ответить
Андрей Чернышов 5 марта 2023, 15:41
Оценка
Хороший фильм сильный и интересный но если бы знал что в роли Алексей Серебряков не пошёл бы!!!
5 марта 2023, 15:41 Ответить
anastatulsckaya 9 марта 2023, 19:25
Оценка
Очень понравилось
9 марта 2023, 19:25 Ответить
helen8484 14 марта 2023, 20:21
Отличный фильм! На одном дыхании! Рекомендую!
14 марта 2023, 20:21 Ответить
elomicha6 14 апреля 2023, 18:02
Оценка
Фильм на 4ку, советую, хотя в конце забыли о главном
14 апреля 2023, 18:02 Ответить
nikolajkorytko50 10 мая 2023, 19:41
Оценка
Годно
10 мая 2023, 19:41 Ответить
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