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Жеребенок, 2022

2022 / Литва
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О фильме

Мариус всегда чувствовал, что все вокруг него талантливы и популярны, а он — обычный и непримечательный. Подросток не вписался и в свой класс, поэтому решил не ехать на выпускной. Но выясняется, что усадьба, забронированная одноклассниками, срывается. Мариус благодаря маме, работающей агентом по недвижимости, находит новое место празднования и становится спасителем класса. Однако его пятнадцать минут славы быстро заканчиваются. Это лишь начало его проблем. Одноклассники быстро выясняют, что эта усадьба имеет свою историю. Здесь 20 лет назад народный резчик по дереву Алгис убил всю свою семью... В разгар вечеринки становится ясно, что история начинает повторяться.

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Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 февраля 2022
Режиссер
Йонас Труканас
В ролях
Мариус Репши
Шаруна Раполас Мелиесиус
Повилас Яткевичус
Габия Баргайлайте
Сауле Эмилия Писемайте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жеребенок 1 постер
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