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Постер фильма Жеребенок
6.5
Киноафиша Фильмы Жеребенок
6.5

Жеребенок

, 2022
Rupintojelis
Литва / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Жеребенок
6.5

О фильме

Мариус всегда чувствовал, что все вокруг него талантливы и популярны, а он — обычный и непримечательный. Подросток не вписался и в свой класс, поэтому решил не ехать на выпускной. Но выясняется, что усадьба, забронированная одноклассниками, срывается. Мариус благодаря маме, работающей агентом по недвижимости, находит новое место празднования и становится спасителем класса. Однако его пятнадцать минут славы быстро заканчиваются. Это лишь начало его проблем. Одноклассники быстро выясняют, что эта усадьба имеет свою историю. Здесь 20 лет назад народный резчик по дереву Алгис убил всю свою семью... В разгар вечеринки становится ясно, что история начинает повторяться.

В ролях

Шаруна Раполас Мелиесиус
Marius
Повилас Яткевичус
Vytas
Габия Баргайлайте
Brigita
Сауле Эмилия Писемайте
Saule
Мариу Репшис
Algis
Kipras Masidlauskas
Rimas
Martynas Berulis
Zygis
Deividas Batavicius
Darius
Marija Gevorkjan
Laima
Matas Sigliukas
Modestas
Режиссер Йонас Труканас
Сценарист Титас Лауцюс, Йонас Труканас
Композитор Andrius Kauklys
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Литва
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 31 июля 2023
Премьера в мире 25 февраля 2022
Дата выхода
25 февраля 2022 Литва
Сборы в мире $109 990
Производство Cometos, Reason8 Films
Другие названия
Rupintojelis, Pensive, Cabaña Sangrienta, Arte de Matar, Ihr werdet leiden, Mõtlik, Pensive - Ihr werdet leiden, Rūpintojėlis, Sztuka zabijania, We Might Hurt Each Other, Мы можем навредить друг другу, 忧心忡忡, 駭人雕像

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 15 декабря 2023

Отзывы о фильме

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