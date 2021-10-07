От (Огонь), 2022

Толик — глава большой семьи, который пытается построить жизнь в большом мегаполисе и прокормить семью. Вот уже много лет он продолжает работать курьером в обычной компании, имея при этом совсем небольшой доход. Застряв на должности простого трудящегося без перспективы продвижения, он вынужден жить в долг, вновь и вновь оформляя кредиты. Но при этом он возлагает большие надежды на свою дочь Сауле. В один из дней, вернувшись домой после работы, семья неожиданно узнает о беременности Сауле. Эта новость рушит радужные планы на будущее дочери. Пытаясь решить ситуацию, Толик ввязывается в череду сложностей и приключений, которые приводят его к совершенно неожиданным последствиям.