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Ot (Ogon')

От (Огонь), 2022

2022 / Казахстан
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О фильме

Толик — глава большой семьи, который пытается построить жизнь в большом мегаполисе и прокормить семью. Вот уже много лет он продолжает работать курьером в обычной компании, имея при этом совсем небольшой доход. Застряв на должности простого трудящегося без перспективы продвижения, он вынужден жить в долг, вновь и вновь оформляя кредиты. Но при этом он возлагает большие надежды на свою дочь Сауле. В один из дней, вернувшись домой после работы, семья неожиданно узнает о беременности Сауле. Эта новость рушит радужные планы на будущее дочери. Пытаясь решить ситуацию, Толик ввязывается в череду сложностей и приключений, которые приводят его к совершенно неожиданным последствиям.

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Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 20 октября 2022
Режиссер
Айжан Касымбек
В ролях
Толепберген Байсакалов
Маншук Айтмуханбетова
Ерболат Тогузаков
Адина Бажан
Айя Сарсенбай
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма От (Огонь) 1 постер
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