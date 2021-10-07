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Постер фильма От (Огонь)
6.4
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6.4

От (Огонь)

, 2022
Ot (Ogon')
Казахстан / драма, комедия / 18+
Постер фильма От (Огонь)
6.4

О фильме

Толик — глава большой семьи, который пытается построить жизнь в большом мегаполисе и прокормить семью. Вот уже много лет он продолжает работать курьером в обычной компании, имея при этом совсем небольшой доход. Застряв на должности простого трудящегося без перспективы продвижения, он вынужден жить в долг, вновь и вновь оформляя кредиты. Но при этом он возлагает большие надежды на свою дочь Сауле. В один из дней, вернувшись домой после работы, семья неожиданно узнает о беременности Сауле. Эта новость рушит радужные планы на будущее дочери. Пытаясь решить ситуацию, Толик ввязывается в череду сложностей и приключений, которые приводят его к совершенно неожиданным последствиям.

В ролях

Толепберген Байсакалов
Маншук Айтмуханбетова
Ерболат Тогузаков
Адина Бажан
Айя Сарсенбай
Режиссер Айжан Касымбек
Сценарист Malik Kassabekov
Композитор Jong Ho Choi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 7 октября 2021
Дата выхода
20 октября 2022 Казахстан 12+
Другие названия
Fire, От, От (Огонь), 불, Пещ

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 мая 2025

Отзывы о фильме

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