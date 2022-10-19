8 день, 2022

Кто он, этот странный человек? Аутист, городской сумасшедший?.. Откуда он взялся и почему он стоит под дождем посреди людной улицы? Все куда-то спешат, торопятся по делам, или, напротив, сидят в ресторанах, наслаждаясь вкусной едой. Повсюду на земле люди развлекаются, везде веселье, карнавалы, музыка… А он стоит. Почему? Только он один знает, что этот день — последний день жизни человечества. Завтра все кончится. Он смотрит на людей, и его сердце разрывается от сострадания. Но, может быть, есть надежда? Может быть, есть еще кто-то, кто знает?