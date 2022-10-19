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Киноафиша Фильмы 8 день

8 день

, 2022
Россия / драма / 18+

О фильме

Кто он, этот странный человек? Аутист, городской сумасшедший?.. Откуда он взялся и почему он стоит под дождем посреди людной улицы? Все куда-то спешат, торопятся по делам, или, напротив, сидят в ресторанах, наслаждаясь вкусной едой. Повсюду на земле люди развлекаются, везде веселье, карнавалы, музыка… А он стоит. Почему? Только он один знает, что этот день — последний день жизни человечества. Завтра все кончится. Он смотрит на людей, и его сердце разрывается от сострадания. Но, может быть, есть надежда? Может быть, есть еще кто-то, кто знает?

Режиссер Евгений Крылов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 октября 2022

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