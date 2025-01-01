Меню
Физфак
Физфак
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Худший фильм в карьере Брэда Питта: у ленты «Параллельный мир» разгромные отзывы и 4% на RT
Вы думаете, Мустафа был верен одной Михринисе? Реальный шехзаде тайно женился несколько раз —за что, кстати, и поплатился
Багров в фильме «Брат» выпивает сырое яйцо после алкоголя, «чтобы не забалдеть!»: спросили у врача, работает ли этот лайфхак в жизни
Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл
Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом
Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря
Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?
3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета
Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность
