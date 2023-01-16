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Постер фильма Бизнес Крокодила Генадия
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Бизнес Крокодила Генадия

, 2022
Россия / комедия / 18+
Постер фильма Бизнес Крокодила Генадия

О фильме

В стране эпидемия COVID-19, в регионах вводят ЛОКДАУН, по телевизору призывают вакцинироваться, на этом фоне простой предприниматель хозяин малого бизнеса и его работники,  сталкиваются с проблемой введенных ограничений и отсутствием клиентов, которое ведет к остановке деятельности.

Разные способы поддержания бизнеса не приводят к положительному результату, и он принимает кардинальное решение, которое изменит его будущее.

В ролях

Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Марина Куделинская
Марина Куделинская
Сергей Иванов
Режиссер Александр Цыренов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 16 января 2023
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