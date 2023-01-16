Отзывы о фильме
Александр Цыренов 16 января 2023, 10:07
хороший добрый фильм рекомендую к просмотру
В стране эпидемия COVID-19, в регионах вводят ЛОКДАУН, по телевизору призывают вакцинироваться, на этом фоне простой предприниматель хозяин малого бизнеса и его работники, сталкиваются с проблемой введенных ограничений и отсутствием клиентов, которое ведет к остановке деятельности.
Разные способы поддержания бизнеса не приводят к положительному результату, и он принимает кардинальное решение, которое изменит его будущее.