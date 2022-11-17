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Хищник из бездны Хищник из бездны
Киноафиша Фильмы Хищник из бездны Отзывы о фильме «Хищник из бездны»
Maneater Хищник из бездны 2022 / США
4.5 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.1
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Отзывы о фильме «Хищник из бездны»

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hava01990 17 ноября 2022, 22:17
Оценка
ужасный фильм
17 ноября 2022, 22:17 Ответить
User 20 ноября 2022, 16:58
такое себе
20 ноября 2022, 16:58 Ответить
Ольга Николаева 23 ноября 2022, 18:49
Оценка
Простенький. Но от увиденного, прям ужасно тошнило. Подросткам думаю понравится.
23 ноября 2022, 18:49 Ответить
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