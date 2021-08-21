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Постер фильма Смерть Отара
6.7
Киноафиша Фильмы Смерть Отара
6.7

Смерть Отара

, 2021
Otar's Death
Грузия / драма / 18+
Постер фильма Смерть Отара
6.7

В ролях

Нуца Кухианидзе
Keti
Iva Kimeridze
Nika
Eka Chavleishvili
Tamara
Archil Makalatia
Oto
Таки Мумладзе
Ana
Вахо Чачанидзе
Zaza
Marlen Egutia
Otar
Нанка Калатозишвили
Keti's Friend
Davit Roinishvili
The Policeman
Tamar Adamia
Dato Roinishvili
The Policeman
Режиссер Иосеб "Сосо" Блиадзе
Сценарист Иосеб "Сосо" Блиадзе, Эльмар Иманов
Композитор Домас Струпинскас, Иосеб "Сосо" Блиадзе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Грузия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 21 августа 2021
Дата выхода
1 сентября 2022 Грузия R
Производство Maisis Peri, Color of May, Studio Artizm
Другие названия
Otar's Death, Otar halála, Otaris sikvdili, Otarova smrt, Śmierć Otara, 賠償風暴

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 5 октября 2022

Отзывы о фильме

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