Смерть Отара, 2021

В ролях
Нанка Калатозишвили
Keti's Friend
Davit Roinishvili
The Policeman
Dato Roinishvili
The Policeman
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Иосеб "Сосо" Блиадзе
Сценарист
Иосеб "Сосо" Блиадзе, Эльмар Иманов
Композитор
Домас Струпинскас, Иосеб "Сосо" Блиадзе
Детали фильма
Страна
Грузия
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
21 августа 2021
Производство
Maisis Peri, Color of May, Studio Artizm
Другие названия
Otar's Death, Otar halála, Otaris sikvdili, Otarova smrt, Śmierć Otara, 賠償風暴