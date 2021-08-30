Каратели, 2021

В ролях
Джекоби Шэддикс
Quinn Brady
Abbey Hafer
Rebecca Bishop
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Сэмюэл Гонсалес мл., Майк Ломбарди, Бриджет Смит
Сценарист
Darren Geare, Jeff Allen Geare
Композитор
Кайл Диксон, Майкл Стайн
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
9 сентября 2022
Премьера в мире
30 августа 2021
Дата выхода
|14 сентября 2022
|Бразилия
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|18
|14 сентября 2022
|Великобритания
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|18
|14 сентября 2022
|Германия
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|14 сентября 2022
|Канада
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|28 октября 2022
|Литва
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|N13
|23 ноября 2023
|ОАЭ
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|TBC
|14 сентября 2022
|США
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|15 сентября 2022
|Франция
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Бюджет
$7 200 000
Сборы в мире
$9 980
Производство
Better Noise Films
Другие названия
The Retaliators, I vendicatori - The Retaliators, Retaliação, The Retaliators - Auge um Auge, Каратели, 더 리탈리에이터스