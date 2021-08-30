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Постер фильма Каратели
5.3
Каратели - Трейлер
Киноафиша Фильмы Каратели
5.3

Каратели

, 2021
The Retaliators
США / ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Каратели
5.3
Каратели - Трейлер
Каратели  Трейлер

В ролях

Майк Ломбарди
Bishop
Марк Менчака
Марк Менчака
Jed
Джозеф Гатт
Ram Kady
Кэти Келли
Sarah
Брайан О'Хэллоран
Джекоби Шэддикс
Quinn Brady
Abbey Hafer
Rebecca Bishop
Айвен Муди
Vic
Золтан Батори
Fang
Chris Kael
Decker
Andy James
Tuck
Режиссер Сэмюэл Гонсалес мл., Майк Ломбарди, Бриджет Смит
Сценарист Darren Geare, Jeff Allen Geare
Композитор Кайл Диксон, Майкл Стайн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 9 сентября 2022
Премьера в мире 30 августа 2021
Дата выхода
14 сентября 2022 Бразилия 18
14 сентября 2022 Великобритания 18
14 сентября 2022 Германия
14 сентября 2022 Канада
28 октября 2022 Литва N13
23 ноября 2023 ОАЭ TBC
14 сентября 2022 США
15 сентября 2022 Франция
Бюджет $7 200 000
Сборы в мире $9 980
Производство Better Noise Films
Другие названия
The Retaliators, I vendicatori - The Retaliators, Retaliação, The Retaliators - Auge um Auge, Каратели, 더 리탈리에이터스

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Каратели - Трейлер
Каратели Трейлер
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саундтрек фильма Каратели

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