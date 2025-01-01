Меню
Награды и номинации мультфильма Энтергалактик 2022

Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Individual Achievement in Animation
Победитель
Лучшая анимационная программа
Номинант
