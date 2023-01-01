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Ностальгия Ностальгия
Киноафиша Фильмы Ностальгия Ностальгия, 2022: актеры и роли
Nostalgia Ностальгия 2022 / Италия / Франция
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Ностальгия, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марио Мартоне Марио Мартоне Mario Martone
В ролях
Пьерфранческо Фавино Пьерфранческо Фавино Pierfrancesco Favino Томмазо Раньо Томмазо Раньо Tommaso Ragno Аврора Кваттрокки Аврора Кваттрокки Aurora Quattrocchi Нелло Маския Нелло Маския Nello Mascia Ар Тем Ар Тем Artem
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