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Постер фильма Старые чемоданы
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Старые чемоданы

, 2022
Köhnə çamadanlar
Азербайджан / драма / 18+
Постер фильма Старые чемоданы

О фильме

Война — это не только воины-мужчины. Иногда этот путь проходят и женщины. Наши герои – люди, жизнь которых оставила глубокий болезненный след, в основном женщины. В обобщенном образе замученной матери, сестры, жены, врача, пленницы и беженки-азербайджанки они видят описание войны и ее боли в разных оттенках. События Первой и Второй Карабахских войн накладываются друг на друга, отдельные эпизоды, охватывающие оба периода, драматургически и визуально дополняют друг друга, создавая единую структуру повествования. На фоне событий войны, несмотря на следы, которые она оставила в психологии людей, мы свидетельствуем, что вера в победу правых ни в коем случае не утрачена.

В ролях

Оксана Расулова
Земфира Абдулсамадова
Мамед Сафа
Агиль М. Гулиев
Режиссер Саида Хаквердиева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Азербайджан
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Обновлено 28 сентября 2022

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