Старые чемоданы, 2022

Война — это не только воины-мужчины. Иногда этот путь проходят и женщины. Наши герои – люди, жизнь которых оставила глубокий болезненный след, в основном женщины. В обобщенном образе замученной матери, сестры, жены, врача, пленницы и беженки-азербайджанки они видят описание войны и ее боли в разных оттенках. События Первой и Второй Карабахских войн накладываются друг на друга, отдельные эпизоды, охватывающие оба периода, драматургически и визуально дополняют друг друга, создавая единую структуру повествования. На фоне событий войны, несмотря на следы, которые она оставила в психологии людей, мы свидетельствуем, что вера в победу правых ни в коем случае не утрачена.