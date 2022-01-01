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Старые чемоданы, 2022

2022 / Азербайджан
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О фильме

Война — это не только воины-мужчины. Иногда этот путь проходят и женщины. Наши герои – люди, жизнь которых оставила глубокий болезненный след, в основном женщины. В обобщенном образе замученной матери, сестры, жены, врача, пленницы и беженки-азербайджанки они видят описание войны и ее боли в разных оттенках. События Первой и Второй Карабахских войн накладываются друг на друга, отдельные эпизоды, охватывающие оба периода, драматургически и визуально дополняют друг друга, создавая единую структуру повествования. На фоне событий войны, несмотря на следы, которые она оставила в психологии людей, мы свидетельствуем, что вера в победу правых ни в коем случае не утрачена.

Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Саида Хаквердиева
В ролях
Оксана Расулова
Земфира Абдулсамадова
Мамед Сафа
Агиль М. Гулиев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Старые чемоданы 1 постер
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